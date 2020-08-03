【開賣注意】屈臣氏 Level 3 口罩到貨! 百佳門市有售

星期一想買屈臣氏 Level 3 口罩的話，都有機會呀。 今午開始，在多間百佳/Fusion/Taste門市，便有屈臣氏 Level 3 口罩發售。

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有網民在 FB 群組報料， 在合和中心 Taste、沙田fusion 和天水圍銀座百佳等分店，有屈臣氏 Level 3 口罩到貨發售。屈臣氏 Level 3 口罩售價為 $119/30個，獨立包裝，以易賞錢卡購買可獲 $10 折扣。屈臣氏 Level 3 口罩的規格資料，可按此瀏覽。

▲ 屈臣氏 Level 3 口罩到貨(網民圖片)

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照以往經驗，由於各門市的口罩返貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去查看有否到貨，以免撲空。

▲ 屈臣氏 Level 3 口罩到貨(網民圖片)

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▲ 屈臣氏 Level 3 口罩到貨(網民圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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