【疫市營商】限聚令無生意堅持本周重開　蓮香樓：街坊想快啲有茶飲「頂硬上」都要Go

新冠肺炎肆虐，酒樓是疫情下重災區，二人限聚令對飲食界如同致命一擊，不少行家為止蝕只能長期休業，但總有堅守下去的。位於上環老字號中式酒樓蓮香樓，已決定 8 月 5 日重開，到時就算仍有二人限聚令，仍要滿足多年老街坊。

蓮香樓經營至今 96 年，傳至現任東主顏漢彬已是第四代。他說：「早前全日禁堂食，無辦法只能休業。當時就決定 8 月 5 日會重開，後來政府改做回兩人限聚令，表面上能做生意，但實在無法收支平衡，計數下繼續暫停營業一星期。最近很多熟客問我們會不會再開，好多街坊想飲茶，我們就決定 5 號風雨不改，頂硬上都要開業。」

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▲ 蓮香樓是香港老字號，深受附近街坊喜愛。

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顏漢彬坦言已預料到生意將一落千丈，亦只能跟從政府防疫措施，笑言自己不是想做善人，只是很簡單地想滿足一下街坊，以及幫員工賺點伙食錢，又說：「第二輪防疫基金現在還有一半未到位，聽財爺口氣恐怕不會有第三輪了。靠別人不如靠自己吧。」

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