【防疫抗疫基金】物流司機收入急跌・食店每日數千元生意　業界促政府放寬抗疫基金申請資格

本港新冠肺炎疫情仍未緩和，各行各業經營環境變得困難，當中飲食業及運輸業成為重災區。運輸業要求政府發放港幣 1 萬元津貼，直接資助及津貼運輸業前線司機及僱員，飲食業則促請政府放寬防疫抗疫基金的申請資格。

司機收入大減開工不足 促政府派1萬元資助

在新一輪新冠肺炎防疫措施下，運輸業界經營受重大影響。汽車交通運輸業總工會表示，政府收緊各項防疫措施，進一步打擊運輸業，並指目前不少前線司機或僱員要面對裁員、收入大減，以及開工不足的情況。工會促請政府盡快研究及發放新一輪防疫抗疫基金，並要求發放一次過 1 萬元津貼，直接資助及津貼運輸業前線司機及僱員，又要求簡化和放寬現時申請基金的程序及安排，讓前線司機獲得資助。

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▲ 會促請政府盡快研究及發放新一輪防疫抗疫基金，並要求發放一次性1萬元津貼，直接資助及津貼運輸業前線司機及僱員

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促政府允非持牌人經營者申請抗疫基金

飲食業方面，雖然政府日前雖取消全日禁堂食令，但仍然業界經營仍水深火熱。酒樓負責人趙敬麟指，政府禁晚市堂食已令酒樓生意減少 6 成半，而全日禁堂食推出 1 日後，名下 4 間酒樓有 3 間需要停業，剩下的 1 間現只做外賣，而整日只有數千元生意，但經營成本只計租金也需 8,500 港元一日，指生意難以經營。他又指，防疫抗疫基金存在漏洞，只限持牌人才合資格申請資助，令大部分中小型食肆非持牌人經營者未能受惠，他促請政府修補政策漏洞，允許酒樓經營者以出糧紀錄申請補助。

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Photo：WiNG、汽車交通運輸業總工會 Facebook