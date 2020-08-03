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【SME學堂】快時尚網店ASOS銷售額逆市升10%　生存之道：疫情助攻・尺碼多元化・善用社交平台

商管策略 09:58 2020/08/03

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各大品牌今年要面對新冠肺炎疫情的考驗，不時傳出銷售額下跌、裁員甚至是倒閉的消息。但快時尚（Fast Fashion）網店 ASOS 卻成為逆市奇葩，銷售額在 4 個月內上升 10%，達到 10.1 億英鎊（約港幣 102.5 億元）。品牌銷售額上升除了產品售價相宜，居家隔離、多元化的審美觀，以及善用社交平台，亦是 ASOS 在疫情下的生存之道。

網店起家 完善配套為成功關鍵

正所謂有危才有機，在新冠肺炎疫情爆發後，不少店舖被迫停業，加上有國家實施「禁足令」，令消費者轉為網上購物。雖然不少品牌早已設立網店，但在疫情下才加快發展步伐，如奢侈品牌 Hermès 推出網店、Zara 母公司 Inditex 預計明年網店收益將提升至總銷售額的 25%。

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ASOS 則以網店起家，更一早推出免費送貨及退貨等措施，在新冠肺炎疫情下自然比其他企業走得更前。顧客可以在網店上查看模特兒穿上衣服的效果；品牌早前更因應疫情，採用人們在家中的照片作為示範圖，拉近與消費者的距離。

打破傳統審美觀 以客戶為中心

ASOS 提倡審美多元化，由選用模特兒到衣服類型，都會兼顧不同人士的身材和膚色，例同推出大碼、孕婦等系列。據市場分析平台 ContactPigeon 的研究指出，ASOS 能做到以客戶為中心，主要是品牌提供免費退貨、10 分鐘內回應 Facebook 專頁用戶信息等，以至品牌善用社交平台均可以反映這一點。

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顧客只要穿上品牌的衣服，再標註 ASOS 或加上 #AsSeenOnMe，就有機會登上品牌的Instagram成為網絡紅人。

ASOS 不主張邀請名人為品牌宣傳，反而鼓勵客戶成為照片中的主角。顧客只要穿上品牌的衣服，再標註 ASOS 或加上 #AsSeenOnMe，就有機會登上品牌的 Instagram 成為網絡紅人。

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撰文 : 廖淑瑩

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