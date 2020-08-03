逆市加價? 盾牌新款 Level 2 口罩到貨! 售$168/50個

盾牌在 FB 表示，將開賣成人、兒童和幼童 Level 2 口罩。

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今次發售的是獨立包裝，所以售價上比之前的散裝版為貴，成人、兒童和幼童款皆為 $168/50個，比散裝版貴 $18。同時盾牌指口罩有不少特點。

-成人口罩 175x90mm （藍色）

-兒童口罩 145x90mm （藍色）

-幼童口罩 120x80mm （藍色）



1.口罩鼻樑條採用孖鐵線，加強保護力，減低鼻樑與口罩空隙漏氣，減低病毒滲入口罩機會

2.採用特別闊4mm扁耳繩，減低耳朵受壓，避免出現紅腫

3.耳繩焊在口罩表面，讓焊位不會摩擦面部，亦可減少口罩兩側漏氣

4.採用低氣阻熔噴布，讓呼吸更暢順

5.口罩面料及底料，採用不起毛絲無紡布製造，減低皮膚敏感機會

▲ 盾牌新款 Level 2 口罩

盾牌口罩標準：

ASTM F2100-19 Level 2

Nelson實驗室測試報告

BFE>99%

PFE>99%

氣壓差<5.0mmH2O/cm2

血滲透阻力>120mmHg

阻燃級別：Class 1

▲ 盾牌新款 Level 2 口罩採獨立包裝

口罩購買網址<< 8 月 5 晚上 8 時開賣

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▲ 口罩鼻樑條採用孖鐵線

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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