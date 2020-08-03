【附直購連結】中衛玩色系列口罩 丸屋藥妝店現貨發售

由於中衛口罩大受港人歡迎，所以不少商店都以它作招徠。例如屈臣氏亦以套裝方式(按此瀏覽詳情)，開賣中衛的玩色系列等口罩。今次丸屋藥妝店的網店亦以套裝價發售中衛玩色系列紅黑口罩。

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記者在丸屋藥妝店的網店上，發現超過 13 款中衛玩色系列口罩套裝。最平的套裝是 $240 連面膜的套裝，最貴是連多款護理產的套裝，售 $400。究竟這些套裝是否值得購買呢? 似乎視乎套裝內身的「骨」是否合用戶需要，建議大家不要為要買口罩，購入沒有用的東西!

▲ 中衛玩色口罩送面膜套裝

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▲ 中衛玩色口罩送面膜套裝

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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