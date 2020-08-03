【附購買方法】理的合作網店預告再售港產Level 3口罩! 現貨賣$150/50個

網店 MyNanay 早前已跟理的合作推出理的口罩，首次發售的現貨已迅速售罄。但店方已卻表示有第二批口罩即將發售。

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由於首次發售時買家反映有一點小問題，所以店方特別提供 FAQ，解釋情況。



1. 因為希望盡快購買理的口罩，所以先完成支付，可否加購其他產品拿到 85 折及免運優惠？

解決方法：客戶於 8 月 3 日星期一下午6 時前登入網站，於訂單中留言需要加購的產品，店方會為提供協助。

2.收到貨到通知電郵已經售完?

原因：店方表示，由於系統一次性發送電郵，但每個客戶的電郵供應商有所不同，因此做成不同客戶收到電郵的時間會有前後時間差。由於太多人購買，第一批存貨在 1 分鐘內已售完，所以店方對買不到的客戶實在非常抱歉。

解決方法：因為電郵收信方不是店方控制，因此沒有辦法控制收信時間。因此店方會測試其他的貨到通知方法，希望盡可能做到公平通知每一位客戶。不過未找到更好的方法前，店方暫時只能使用電郵通知。

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▲ 理的港產Level 3 口罩

3.有客戶反映收到多個電郵到貨通知?

原因：店方仍在排查，不過有可能是支付失敗的客戶，系統把庫存退還，令系統錯誤以為再一次補貨，導致重複發送到貨通知。

為方便買家購買，店方指 8 月 5 日星期三早上 11 時會 有再次發售理的口罩。 但建議買家藉此方法，先加入「到貨通知」功能，避免開賣時間突然更改時也可以立即知道 。理的口罩的詳細規格可按此瀏覽。

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▲ 店方已安排理的港產Level 3 口罩出貨

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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