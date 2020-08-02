【附購買連結】夏日超透氣!masklab KF迷彩和彩虹口罩今晚突發開賣! 售$58盒起

網店Inspire Home表示，今日下午 8 時將發售港產 masklab KF 全系列口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Inspire Home 在 FB 表示，今日下午 8 時將發售超搶手的 KF 全系列口罩，包括：迷彩和彩虹口罩。售價由白色的 $58 盒/10 個起。KF 系列口罩規格可按此瀏覽。

【其他內容】【附購買連結】超靚四色選擇! 台製宏瑋 BFE/VFE>99%! 彩虹TypeII口罩 售$79/50個起 可門市自取

▲ masklab 韓式立體口罩

口罩購買網址<<

【其他內容】 韓製 Good manner KF94 高防口罩 最平$9 個

【其他內容】 日本 YOKOISADA Surgical Mask YS Level 2口罩 現貨售$158/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l