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【附購買連結】中衛三款特別版雪花口罩 售$130/30個

行內熱話 03:54 2020/08/02

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網店 Daruma Baby 表示，正發售三款特別版中衛成人口罩。

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次店方推出的三款特別版中衛口罩，分別為超人氣的:星空雪花、月河雪花和銀色雪花。各款口罩上皆印有不周的雪花暗花，十分搶眼。店方指由於雪花款供應商隨機出貨，店方會盡力按買家意願安排，惟不保證 100% 可以安排，介意者請勿下單。

但注意這批口罩非現貨，需要 9 月底才到貨，所以買家需要留意可能有無法如期到貨的風險! 

星空雪花

【其他內容】【附購買連結】超靚四色選擇! 台製宏瑋 BFE/VFE>99%! 彩虹TypeII口罩 售$79/50個起 可門市自取

銀色雪花

三款中衛口罩選擇

A. 星空雪花
B. 月河雪花
C. 銀色雪花

售價$130/盒（一盒30個）

 

月河雪花

到貨日期:9月中至底 ，可門市免費自取

 口罩購買連結<<< (留言訂購)

【其他內容】  韓製 Good manner KF94 高防口罩 最平$9 個

【其他內容】 日本 YOKOISADA Surgical Mask YS Level 2口罩 現貨售$158/50

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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