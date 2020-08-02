【附購買連結】女士潮罩! 中衛x謝金燕黑蕾絲限量版口罩網店售$100盒 可門市自取

之前台灣開賣中衛x謝金燕黑蕾絲限量版口罩，結果惹來網民瘋搶。網店 Daruma Baby 表示，正發售這款蕾絲口罩。

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中衛x謝金燕黑蕾絲限量版口罩早前台灣曾發售(詳情按此瀏覽) ，今次店方以 $100 盒/10個發售此款蕾絲限量版口罩。

但注意這批口罩非現貨，需要 9 月底才到貨，所以買家需要留意可能有無法如期到貨的風險!

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▲ 中衛CSD X 謝金燕蕾絲口罩

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到貨日期:9月中至底 ，可門市免費自取

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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