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【附訂購方法】港牌 Tri Care 口罩採台灣原料台灣製造 藥房售$120/50 個

行內熱話 01:26 2020/08/02

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台灣製造的港牌 Tri Care 口罩一直受香港用戶支持，雖然用戶可在香港總代理訂購 (按此瀏覽詳情)，但因需要一次購買 20 盒，令不少人卻步。不過東興大藥房表示，現以 $120 一盒 50 個發售口罩，易過從代理訂購。 

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

港牌 Tri Care 口罩是由台灣口罩廠商製造，口罩原料也是來自台灣。此 Tri Care 口罩暫只提供成人尺寸，防護力達 BFE/ PFE < 99.8%， 

Tri Care 口罩

【其他內容】【附購買連結】超靚四色選擇! 台製宏瑋 BFE/VFE>99%! 彩虹TypeII口罩 售$79/50個起 可門市自取

 口罩購買連結<<< 門市自取

 口罩購買連結<<< 順豐送貨

<約 8 月 7 日到貨>

【其他內容】  韓製 Good manner KF94 高防口罩 最平$9 個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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