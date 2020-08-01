【附店舖名單】台灣藍鷹牌口罩在指定店舖有行貨賣!

藍鷹牌香港代理剛表示，第二批有售藍鷹牌口罩的分銷店舖資料。

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7 月初藍鷹牌香港代理已公布第一批的分銷店舖名單(詳情按此瀏覽)，現在則公布第二批分銷店舖名單。雖然香港代理公布了分銷店舖名單，但未有表明何時有貨送到各分店，相信買家要留意各店舖的最新公布了。

▲ 台灣藍鷹牌口罩

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▲ 台灣藍鷹牌口罩分銷名單

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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