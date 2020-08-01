【附直購連結】縱橫遊都有中衛口罩賣! 炫霓紫/ 櫻桃紅/深丹寧網店發售

近日屈臣氏不時有中衛口罩突發開賣，令不少用戶興奮。

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原來縱橫遊網店都有 3 款中衛口罩發售。今次店方發售的，分別為炫霓紫/ 櫻桃紅/深丹寧，是一盒 50 個的成人口罩。售價方面， [炫霓紫+ 櫻桃紅+深丹寧]三盒套裝為 $548，單盒則為 $198。注意不是現貨，需要 9 月 25 日才可取貨。

事實上，這款口款在台灣售約 $90，香港其他網店的預購價最平均約 $128至 $158，以期貨而言，縱橫遊的售價十分進取!

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口罩購買連結

1.三盒套裝

2.炫霓紫

▲ 中衛口罩

3.櫻桃紅

▲ 中衛口罩

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4.深丹寧

▲ 中衛口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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