【開賣注意】$69.9 屈臣氏 Level 2 口罩今日到貨! 多間百佳門市有售

昨日屈臣氏 Level 3 口罩返貨，今日又輪到有屈臣氏 Level 2 口罩發售，果然係「誠哥好野!」。

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有網民在 FB 群組報料，自今早開始天耀、葵芳地鐵站、蘇屋、興東、炮台山堡壘街、美孚萬事達等百佳分店，都有屈臣氏 Level 2 口罩到貨發售。部分分店如沙田好運中心和上水清河百佳分店則是中午才到貨。屈臣氏 Level 2 口罩售價為 $69.9/30個(賞錢卡價)，獨立包裝。

屈臣氏 Level 2 口罩的規格資料，可按此瀏覽。

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▲ 屈臣氏 Level 2 口罩今日百佳到貨(網民圖片)

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照以往經驗，由於各門市的口罩返貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去查看有否到貨，以免撲空。

▲ 屈臣氏 Level 2 口罩今日百佳到貨(網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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