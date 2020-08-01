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【附購買方法】無加價!Organic Plus港產口罩升級Level 3水平 最平售$60/30個

行內熱話 04:48 2020/08/01

分享：

 早前記者亦曾介紹健康雜貨店 Organic Plus 推出自家香港製造口罩，店方剛表示，旗下口罩已升級至Level 3水平。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Organic Plus 在 FB 表示，口罩是通過  Level 3 和 TYPE IIR 測試，另還有 CE 認証。口罩售價分 3 種:

標準價 $75 一盒
會員價 $68 一盒
長者及醫護價 $60 一盒

Organic Plus港產口罩

 Organic Plus 口罩規格
-符合歐盟 EN14683 認證 TypeIIR 標準
-符合ASTM F2100 Level 3
-BFE≥98%， PFE≥99%
-歐盟CE認證
-美國FDA認證
-成人尺寸： 約175mm x 95mm
-30個／盒
-香港製造

【其他內容】  【附直購連結】港產masklab 迷彩和彩虹Type IIR口罩發售 最平售$78/盒起

Organic Plus港產口罩規格

【其他內容】韓製 Good manner KF94 高防口罩 最平$9 個

店方還提供購買 FAQ，方便買家選購。

常見問題解答Q&A：

Q： 之前所買的是 ASTM Level 3 口罩嗎？ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿
A： 現時Organic Plus口罩包裝上貼了"Level up ASTM Level 3” 的是已通過ASTM Level 3的口罩，沒有的則是通過EN14683 Type IIR 的口罩。

Q：什麼地方可以有醫護及長者優惠？
A：醫護及長者優惠適用於 8 間Organic Plus門市，並請帶同正本醫護/長者証件，長者醫護價每人限購4盒。網上訂單沒有長者及醫護優惠。

Q：可以幫長者代買嗎？醫護可以代買嗎？
A：可以帶同正本長者咭代長者購買，以方便行動不便的長者，而每位限購4盒口罩。醫護則需要帶同正本醫護工作證親身到店購買。

日本城推自家香港製造口罩 Smile 365 ! BFE/PFE 99% 售 $55/30個 有現貨

Q：如何成為Organic Plus 會員？
A：在門市購物滿1000元 或 累積滿10個印花（購物滿$100可獲一個印花）成為Organic Plus 會員！會員可享門市正價貨品九五折優惠

Q：可以網上購買嗎？有優惠嗎？
A：可以，網上購買口罩每單最少7盒，7盒優惠價$500（原價$525）＋免運費。網上訂單沒有長者及醫護優惠。

店方又表示，首批 Level 3 口罩已售價，想購買的話，可到各門市訂購，預計下星期中至末到貨。  

口罩購買方法:

1.口罩發售門市地址

2.口罩購買連結 << (8 月中才再售)

【其他內容】 日本 YOKOISADA Surgical Mask YS Level 2口罩 現貨售$158/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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