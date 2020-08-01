【附購買方法】無加價!Organic Plus港產口罩升級Level 3水平 最平售$60/30個

早前記者亦曾介紹健康雜貨店 Organic Plus 推出自家香港製造口罩，店方剛表示，旗下口罩已升級至Level 3水平。

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Organic Plus 在 FB 表示，口罩是通過 Level 3 和 TYPE IIR 測試，另還有 CE 認証。口罩售價分 3 種:

標準價 $75 一盒

會員價 $68 一盒

長者及醫護價 $60 一盒

▲ Organic Plus港產口罩

Organic Plus 口罩規格

-符合歐盟 EN14683 認證 TypeIIR 標準

-符合ASTM F2100 Level 3

-BFE≥98%， PFE≥99%

-歐盟CE認證

-美國FDA認證

-成人尺寸： 約175mm x 95mm

-30個／盒

-香港製造

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▲ Organic Plus港產口罩規格

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店方還提供購買 FAQ，方便買家選購。

常見問題解答Q&A：



Q： 之前所買的是 ASTM Level 3 口罩嗎？ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿

A： 現時Organic Plus口罩包裝上貼了"Level up ASTM Level 3” 的是已通過ASTM Level 3的口罩，沒有的則是通過EN14683 Type IIR 的口罩。

Q：什麼地方可以有醫護及長者優惠？

A：醫護及長者優惠適用於 8 間Organic Plus門市，並請帶同正本醫護/長者証件，長者醫護價每人限購4盒。網上訂單沒有長者及醫護優惠。

Q：可以幫長者代買嗎？醫護可以代買嗎？

A：可以帶同正本長者咭代長者購買，以方便行動不便的長者，而每位限購4盒口罩。醫護則需要帶同正本醫護工作證親身到店購買。

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Q：如何成為Organic Plus 會員？

A：在門市購物滿1000元 或 累積滿10個印花（購物滿$100可獲一個印花）成為Organic Plus 會員！會員可享門市正價貨品九五折優惠

Q：可以網上購買嗎？有優惠嗎？

A：可以，網上購買口罩每單最少7盒，7盒優惠價$500（原價$525）＋免運費。網上訂單沒有長者及醫護優惠。

店方又表示，首批 Level 3 口罩已售價，想購買的話，可到各門市訂購，預計下星期中至末到貨。

口罩購買方法:

1.口罩發售門市地址

2.口罩購買連結 << (8 月中才再售)



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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