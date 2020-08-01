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美國過半「假防疫品」來自中國及香港！假藥個案明顯增加

行內熱話 01:00 2020/08/01

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新冠肺炎疫情下，全球各國對防疫用品的需求都大增。美國國土安全部國家知識財產權協調中心近日表示，過去百日內發現了大批「假防疫品」，當中有 56% 均來自中國、香港。而近日，關於假藥品的個案亦明顯增加！ 

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美國疫情仍然嚴峻，美國國家知識財產權協調中心主管 Steve Francis 近日於發佈會指出，有 39 個國家向美國出口違禁品或偽冒抗疫產品。他們在過去 100 天扣押了 911 批產品，當中包括假口罩、禁用藥物及療法、個人防護裝備等，有  56% 扣押貨物來自中國、香港。他亦指出，過去 5 年有 85% 扣押到的假貨來自中國。

另外，Francis 亦提到近日扣押的藥物亦明顯增加，似乎騙徒販賣的產品會根據市場需求而改變。現時，美國國家知識財產權協調中心已接獲 120 宗案例，估計當中涉及 700 萬美元的非法收益（約 HK $5,425 萬）。

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撰文 : 梁綺文

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