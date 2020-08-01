俄羅斯或成全球第一 有望 8 月推出新冠肺炎疫苗

新冠肺炎疫情全球大流行，各國均加緊研發治療新冠肺炎的疫苗和藥物。早前，中國和英國均在疫苗研發上取得不錯的階段性成果後，俄羅斯亦表示其研發的新冠疫苗進度良好，將爭取 8 月通過審批推出市面。

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據外媒報導，俄羅斯官員透露由俄羅斯傳染病研究院 Gamaleya Institute 研發的新冠疫苗進度良好，或可以在 8 月 10 日前通過審批，公開給民眾使用，而醫護人員更可獲優先分配使用權。俄羅斯直接投資基金（RDIF）亦有資助研發此新疫苗，其公司的行政總裁德米特理耶夫形容消息就如 1957 年蘇聯成功發射第一枚人造衛星般興奮，又表示在此次疫情下，俄羅斯也可成為史上最先成功研發新冠疫苗的國家。同時，他表示研發疫苗的科學家們關注的並非能否成為世界第一，而是保護國家人民。

不過，報導中亦指俄羅斯一直未能就疫苗提供相關的科學數據，以證疫苗的效用和安全性。此外，克里姆林宮一直以來都力將俄國打造成一個擁有世界級科研力量的國家，在巨大的政治壓力下，俄方所指疫苗成功研發的說法疑點重重，使外界擔心疫苗的測試不完整。對此，俄羅斯科學家反駁疫苗研究進度較其他國家領先，是因為只是將原有的疫苗改良，並將有關數據重新整合，才能於 8 月面世。

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