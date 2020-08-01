香港百年老牌雙妹嚜趕潮流! 推出自家品牌港產口罩

廣生堂雙妹嚜是 1898 年創辦的香港品牌，更是香港首個美容化妝品品牌，雙妹嚜的花露水相信大家都有用過。由於香港疫情嚴重，雙妹嚜亦推出自家品牌的口罩，同樣也是香港製造。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

雙妹嚜口罩為成人尺寸，採用包裝設計，一包有 7 個，全為香港製造。口罩的 BFE ≧99%，PFE ≧95%，售價為 $42包。口罩可在專門店和網店發售。

▲ 雙妹嚜口罩

【其他內容】 【須立即停用】「日文口罩」含菌量超 1.3 倍! 售逾$128/盒 海關拘四名涉案人士



雙妹嚜口罩規格

-BFE細菌過濾率達≧99%

-PFE微粒子過濾率達≧95%

-口罩採用三層高密度構造，達到防飛沫、過濾細菌及吸濕的功效

-掛耳帶採用高彈性柔軟材質，配合舒適無紡布，長時間配戴也不怕焗促和耳朵疼

-採用口罩包裝袋配上密封式設計，方便收納口罩

-175mm x 95mm



1.專門店

地址：香港銅鑼灣記利佐治街2-10號銅鑼灣地帶283號舖（銅鑼灣港鐵站E出口）

2.口罩購買網址<<<

【其他內容】 【到貨注意】萬寧門市現Level 2 口罩牆! 售$113/50個加送 $20 現金券

【其他內容】 【附直購連結】港產masklab 迷彩和彩虹Type IIR口罩發售 最平售$78/盒起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l