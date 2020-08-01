  • 27°C
香港時間 : 2020801日 (六) 03:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

香港百年老牌雙妹嚜趕潮流! 推出自家品牌港產口罩

業界頭條 01:55 2020/08/01

分享：

廣生堂雙妹嚜是 1898 年創辦的香港品牌，更是香港首個美容化妝品品牌，雙妹嚜的花露水相信大家都有用過。由於香港疫情嚴重，雙妹嚜亦推出自家品牌的口罩，同樣也是香港製造。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

雙妹嚜口罩為成人尺寸，採用包裝設計，一包有 7 個，全為香港製造。口罩的 BFE ≧99%，PFE ≧95%，售價為 $42包。口罩可在專門店和網店發售。

雙妹嚜口罩

【其他內容】   【須立即停用】「日文口罩」含菌量超 1.3 倍! 售逾$128/盒 海關拘四名涉案人士

雙妹嚜口罩規格

 -BFE細菌過濾率達≧99%
 -PFE微粒子過濾率達≧95%
 -口罩採用三層高密度構造，達到防飛沫、過濾細菌及吸濕的功效 
 -掛耳帶採用高彈性柔軟材質，配合舒適無紡布，長時間配戴也不怕焗促和耳朵疼
 -採用口罩包裝袋配上密封式設計，方便收納口罩
 -175mm x 95mm

1.專門店 
地址：香港銅鑼灣記利佐治街2-10號銅鑼灣地帶283號舖（銅鑼灣港鐵站E出口）

2.口罩購買網址<<<

【其他內容】 【到貨注意】萬寧門市現Level 2 口罩牆! 售$113/50個加送 $20 現金券

【其他內容】 【附直購連結】港產masklab 迷彩和彩虹Type IIR口罩發售 最平售$78/盒起

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

日本超型格發光電競口罩! 7 色 LED 可變色發光 10 小時
2020/07/31
日本超型格發光電競口罩! 7 色 LED 可變色發光 10 小時
韓製 Good manner KF94 高防口罩 最平$9 個
2020/07/31
韓製 Good manner KF94 高防口罩 最平$9 個
香港口罩廠 Oxyair Mask HK 將推第二款多色花紋 Level 2口罩
2020/07/31
香港口罩廠 Oxyair Mask HK 將推第二款多色花紋 Level 2口罩
著數優惠 網上購物 網購平台 健康問題 健康美容 疫情 美容 香港 口罩

上一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【疫市營商】疫情未緩和創業界水深火熱　青年創業家總商會籲政府推第三輪抗疫基金救市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹