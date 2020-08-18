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【疫市營商】減租等於店舖收入升？商場烘焙用品店：業主租戶合作救市才有效

商管策略 15:41 2020/08/18

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香港新冠肺炎疫情反覆，零售業遭殃，特首林鄭月娥今日（18 日）早上呼籲業主、特別是大商場業主寬減租金。有商場租戶認為，香港經營零售最大挑戰始終是租金，租戶業主互相幫助才有效。事實上，飲食是生活的基本需求，有專售烘焙用具店指疫情市民減少外出，生意額上升 1 至 2 成，當中牛油、淡忌廉、材料及用具則較多人選購。

將軍澳新都城商場 Homemade Dessert 負責人 Felix Chan 表示，正聯同鄰近商舖跟業主商量減租。對於零售管理協會早前要求全港商舖業主取消底租 9 至 12 月，他認為取消底租固然好，零售業經過近 1 年疫情蹂躏，相信大部分商戶已瀕臨倒閉邊緣。他相信，租戶業主互相幫助才能見效。

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疫情下市民減少外出在家中烘焙糕點或蛋糕，當中牛油、淡忌廉材料較多人選購。

至於新冠肺炎疫情下 Homemade Dessert 經營狀況，Felix 指生意有增長，始終市民減少外出令多些意欲購買用具在家烘焙糕點，故生意額輕微升 1 至 2 成，當中牛油、淡忌廉、材料及用具則較多人選購。

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他指，Homemade Dessert 在疫情下暫能繼續經營，始終飲食是生活的基本需求，售賣烘焙材料相比服裝零售生意算平穩，材料供應受政府實施出入境管制及船期減少，故材料供貨延遲，惟有一直不斷跟供應商溝通，跟進供貨時間，影響來貨價和運費，因而需調整部分材料售價。

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撰文 : 鍾采餘

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