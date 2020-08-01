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【疫市營商】抗疫用品新商機　口罩配港產風扇配件增舒適度【附購買連結】

商管策略 09:32 2020/08/01

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口罩因為新冠肺炎疫情肆虐成為港人生活「必需品」，香港有多間口罩工廠及品牌應運而生，連帶口罩相關配件亦帶來了新商機。有香港公司近日推出口罩風扇配件，增加戴口罩時的舒適度，產品現正預售。

科迪斯Kodes旗下 MaskFan 推出同名產品 MASK FAN Lite ，可裝於任何口罩之上，藉風力增加用戶帶口罩時的舒適度。MaskFan 聲稱產品為全球首創，現正開放預售。

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跟一般帶氣閥的口罩不同，氣閥口罩呼出的空氣並未阻隔呼出者氣沬，若然佩戴者是帶病毒者，他使用氣閥口罩便會增加其他人的患病風險；若戴上普通外科口罩並加上風扇，無論呼氣吸氣會由口罩阻隔，從衛生角度來看會更有保證。

至於為甚麼不推薦使用普通的手持風扇，MaskFan 表示病毒能透過眼睛、鼻腔等黏膜進入人體，採用 MASK FAN Lite  之類的口罩附加風扇更安全。

產品現正預售，每個港幣 139 元，售賣連結按此

購買口罩及相關產品需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解產品發貨時間、質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查產品。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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撰文 : 陳文政

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