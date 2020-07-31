【須立即停用】「日文口罩」含菌量超 1.3 倍! 售逾$128/盒 海關拘四名涉案人士

香港海關於 7 月 30 日檢獲四百三十四盒共一萬三千零二十個懷疑含菌量超出標準上限的外科口罩，涉嫌違反《消費品安全條例》。該口罩盒上印有日文字樣，但為中國製造。現海關呼籲市民馬上停用。

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海關接獲最新一批十四個由試購所得外科口罩樣本的化驗報告。根據相關一次性使用衞生用品衞生標準，顯示其中一款樣本的細菌菌落總數超出標準上限的一點三倍，涉嫌違反《消費品安全條例》。涉事的外科口罩為三十片盒裝，每片口罩均有獨立包裝，產品包裝上標示的產地為中國，是海關於七月初的一次試購行動中，在西環一間藥房購得。

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經調查後，海關昨日在一間位於葵涌的供應商辦公室檢獲三百零四盒同款口罩。調查顯示，涉案口罩由該供應商從內地進口，供應予本地三間分別位於西環、旺角及九龍灣的藥房。同日，海關再於三間藥房檢獲共一百三十盒該款口罩，售價為九十八元至一百二十八元不等。海關共拘捕四名年齡介乎四十一至七十七歲涉案人士，包括一名供應商董事、一名藥房董事及兩名藥房東主，目前正保釋候查。海關將就涉案口罩作進一步化驗，以確定含菌種類。

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