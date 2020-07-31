新冠肺炎肆虐，市道低迷，不少中小企仍在苦苦支撐，香港青年創業家總商會呼籲政府推出新一輪防疫抗疫基金，助各中小企和初創企業渡過難關。

香港青年創業家總商會公布《新冠肺炎下青年企業業務狀況調查》結果，是次調查在 7 月 28 至 30 日訪問了 154 位青年創業家，有超過 50%青年創業家對政府第二輪防疫抗疫基金及其措施落實執行的進度不滿，超過 8 成的青年中小企業期望政府能夠推出第三輪防疫抗疫基金，協助企業渡過經營難關。

調查又顯示，超過 50% 受訪企業反映首兩輪防疫抗疫基金資助金額不足、範圍不夠廣泛。9 成青年中小企業過去數月曾申請政府防疫抗疫基金計劃，85% 申請人表示，由申請到獲得資助時間普遍要 4 星期或以上，審批時間過長；「遙距營商基金（D-Biz）」實施至今，只有 10% 青年中小企業獲得審批結果，批核金額遠低於企業預期，大量申請人對計劃極度失望。

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▲ 香港青年創業家總商會主席謝海發。（資料圖片）

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香港青年創業家總商會主席謝海發建議，政府推出第三輪防疫抗疫基金，並著力於 4 項措施：第 1，「保就業計劃」增至不少於 9 個月；第 2，進一步優化「中小企融資擔保計劃」，推出更大額度免息或超低息貸款；第 3，在可行的情況下推出消費券，刺激本地消費；第 4 ，政府旗下或有關物業進一步實行寬免租金，如香港機場、港鐵公司、數碼港、科學園等地方, 並呼籲私人市場業主減租或免租。

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