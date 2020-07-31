【附直購連結】港產masklab 迷彩和彩虹Type IIR口罩發售 最平售$78/盒起

近來香港口罩廠 masklab 的風頭一時無兩，其推出的顏色和迷彩口罩，推出後很快就售罄。廠方剛在 FB 表示，已補貨即時開賣!

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廠方表示，所有款式的 3 層外科Type IIR口罩會補貨，同時加推非獨立包裝的橙色和迷彩外科口罩，50 個裝的價格分別為每盒 $148和 $158。此外，25 個裝的獨立包裝平面口罩則由 $78 盒起。至於 KF 系列口罩則未有補貨消息。masklab 3 層外科口罩的規格資料可按此瀏覽。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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