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【開賣注意】屈臣氏 Level 3 口罩傍晚再到貨! 多間屈臣氏門市有售

行內熱話 16:50 2020/07/31

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近來每個星期五，也是屈臣氏 Level 3 口罩返貨的日子。今早開始不少屈臣氏分店，已有屈臣氏 Level 3 口罩發售，到下午 2 時，就屈臣氏網店都有售。但結果不消 3 分鐘就售罄。不過原來傍晚有部分屈臣氏分店，仍有 Level 3 口罩到貨

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

有網民在 FB 群組報料， 在調景嶺、大埔翠屏、天水圍嘉湖、葵盛東邨商埸、坪石和寶琳新都城3期等屈臣氏分店，有屈臣氏 Level 3 口罩到貨發售。屈臣氏 Level 3 口罩售價為 $119/30個，獨立包裝，以易賞錢卡購買可獲 $10 折扣。 屈臣氏 Level 3 口罩的規格資料，可按此瀏覽

屈臣氏 Level 3 傍晚再到貨(網民圖片)

 照以往經驗，由於各萬寧門市的口罩返貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去查看有否到貨，以免撲空。

【其他內容】  日本城推自家香港製造口罩 Smile 365 ! BFE/PFE 99% 售 $55/30個 有現貨

【其他內容】 【到貨注意】萬寧門市現Level 2 口罩牆! 售$113/50個加送 $20 現金券

屈臣氏 Level 3 傍晚再到貨(網民圖片)

【其他內容】  【附發售資料】 女士必搶! 中衛CSD X 謝金燕蕾絲口罩 今日網上發售

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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