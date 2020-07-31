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香港口罩廠 Oxyair Mask HK 將推第二款多色花紋 Level 2口罩

行內熱話 15:52 2020/07/31

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早前香港口罩廠 Oxyair Mask HK 表示， 將新推印花口罩，第一個款式已公布 (按此瀏覽詳情)，剛又公布第二個花紋款式。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

新的圖案口罩提供間紋和三個形圖案，配以 7 彩顏色，感覺活潑，極具夏日感覺。可惜，廠方暫未有新口罩的銷售時間表，可能要待之前有大批買家預訂的彩虹口罩出貨後，才會開賣!

另外，廠方 2 號工廠所有新添置的機器已經全部組裝完成，正常運作後，口罩產能會比現時提升超過 1.5 倍以上。

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Oxyair Mask HK 新花紋口罩

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Oxyair Mask HK 2號工廠

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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