【到貨注意】萬寧門市現Level 2 口罩牆! 售$113/50個加送 $20 現金券

這幾日屈臣氏和萬寧皆有口罩到貨，但當中以萬寧牌較易買。今日又有萬寧牌 Level 2口罩賣，而且貨量較多。

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有網民在 FB 群組報料，由今日中午開始，在多間萬寧門市發售萬寧牌 Level 2成人口罩。而且不少分店更現「口罩牆」，即有較多數量口罩到貨。有貨分店包括:東薈城、粉嶺中心、筲箕灣東大街、屯門時代、大圍站、西寶城、蘇屋、荃灣荃新天地二期和觀塘廣場等等。

▲ 萬寧Level 2 口罩有售(網民圖片)

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今日購買萬寧牌 Level 2口罩，亦有 $20 萬寧牌現金券送。萬寧 Level 2 口罩的規格資料，可按此瀏覽。

照以往經驗，由於各萬寧門市的口罩返貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去查看有否到貨，以免撲空。

▲ 萬寧Level 2 口罩有售(網民圖片)

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▲ 萬寧Level 2 口罩有售(網民圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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