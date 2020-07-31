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【疫市營商】疫情加速數碼轉型？Burberry．Chanel 現在開「未來商店」迎合消費者

數碼轉型 11:28 2020/07/31

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在經營環境充滿挑戰的年代，奢侈品牌亦要跟隨時代步伐碼轉型。當中 Burberry 和 Chanel 就先後推出「未來商店」，用 app（流動應用程式）進行各種數碼體驗，如店內導覽、提供穿搭建議等，迎合消費者。

Chanel 推 App 為顧客提供穿搭建議

奢侈品牌在網上直播並非新鮮事，Chanel 早前與設計師電貿平台 Farfetch 推出「未來商店」（Boutique of Tomorrow）實驗計劃，並在巴黎旗艦店推出線上服務，在店內掃描 QR code 就會出現員工和顧客的專用 app，而試身室設有特製鏡可識辨顧客的身份，員工可按顧客喜好建議穿搭，現時品牌已邀請 1,400 名顧客下載該應用程式。

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顧客掃 QR Code 可在小程序內解鎖相關內容和商品背後的靈感故事

利用微信小程序 增強與顧客互動

Burberry 則跟中國科技公司騰訊合作，在深圳開設首間社交零售精品店「Burberry 空· 間」，將社交體驗融入到實體零售中。顧客可透過微信小程序獲取店內導覽、產品資訊等內容。同時顧客還可以通過小程序獲得專屬服務，如店內預約、系列活動，以及店內咖啡店 Thomas's Cafe 的訂位服務。另外，顧客在試衣室亦可以透過微信小程序打造想要的主題空間，加強試身體驗。

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試身室設有特殊鏡子可以識辨顧客的身份，員工可按顧客喜好建議穿搭

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Photo：Burberry、Chanel

撰文 : 廖淑瑩

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