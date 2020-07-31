【疫市營商】大金・任天堂受惠宅經濟　新冠肺炎疫情日本企業大洗牌！

一場新冠肺炎疫症，令日本知名企業大洗牌：汽車製造商豐田汽車（Toyota Motor）的市值在 7 月就被美國電動車製造商特斯拉 (Tesla) 超越，為傳統汽車製造商響起警號；另一邊廂，有日本企業就受惠於疫情，當中遊戲開發商任天堂（Nintendo）和冷氣機製造商大金工業（Daikin），兩間公司的市值更疫市上升。

汽車業收入大減 科技產業市值大增

新冠肺炎疫情重挫不少企業業績，但美國的特斯拉（Tesla）、Amazon.com 等企業就不受影響。因為它們早在商業模式、生活形態等領域已進行數碼轉型。在疫情期間，企業及個人對科技的需求上升，因此不少投資者看好產業的前景。此外，一些關於科技、工廠自動化、醫藥等領域也受惠於疫情。當中為工廠提供自動化方案的基恩士（Keyence），市值也升提至 10,000 億日圓以上。

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任天堂、大金受惠宅經濟

另一方面，在新冠肺炎疫情下催生的「宅經濟」，令娛樂相關產品的需求大增。日本遊戲開發商任天堂也拜疫情所賜，《動物森友會》、《健身環大冒險》等遊戲熱賣，導致遊戲機 Switch 早前更供不應求，公司在疫情下市值增加約 5,000 億日圓。

至於冷氣機製造商大金工業公司，年初以來市值也增加了 1 兆日圓以上，主要是疫情令家庭及辦公室購裝或更換冷氣設備；公司早前研發的新技術，有效減少新型冠狀病毒，令公司股價創上市以來新高。

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Photo：Nintendo