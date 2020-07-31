【附發售資料】 女士必搶! 中衛CSD X 謝金燕蕾絲口罩 今日網上發售

近來台灣中衛口罩總令人著迷，最近繼發售迪士尼合作口罩後，中衛CSD X 謝金燕蕾絲口罩即將發售!

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▲ 中衛CSD X 謝金燕蕾絲口罩

台灣 Vogue shop 表示，將獨家發售中衛 CSD X 謝金燕蕾絲口罩。這款口罩採用恍如蕾絲 (lace,厘士) 的設計，感覺性感迷人，確實令一眾女士愛不措手! 發售詳情如下:

發售詳情:

開賣時間：7/31 早上 11 時

發售內容：CSD X 謝金燕 姐姐蕾絲口罩/1盒10入+VOGUE八月號雜誌/1本

出貨時間：8/5 統一出貨(待八月號雜誌出刊後一起出貨)

售價：$329 (約 $84 港元) (內含： CSD X 謝金燕 姐姐蕾絲口罩/1盒10入 + VOGUE八月號雜誌/1本 + 含運)

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▲ 中衛CSD X 謝金燕蕾絲口罩

不過注意由於此口罩只在台灣 Vogue shop 發售，如果香港朋友想購買的話，就只可找台灣朋友代為購買啦。

口罩購買連結<< (開賣時會在此文中加入購買連結)

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▲ 中衛CSD X 謝金燕蕾絲口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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