韓製 Good manner KF94 高防口罩 最平$9 個

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藥房善華藥業在 FB 表示，正發售 Good manner KF94 口罩。
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善華藥業表示，韓國 Good manner KF94 高防口罩最新到貨，KF94 檢測標準相當於 N95，所以 KF94 適合給高危人群或高危地點使用。
Good manner 口罩規格
-KF94 標準
-成人
-白色
-獨立包裝
-通過韓國 食品藥品管理 認證
-韓國製造
售價:每片 $10（散賣單片）
一盒50片$450 (平均 $9 片)
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口罩購買方法:
1.Whatsapp 5604 5066 訂購(按此)
2.到店購買
地址:元朗壽富街7號地下
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟