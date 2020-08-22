韓製 Good manner KF94 高防口罩 最平$8 個

藥房善華藥業在 FB 表示，正發售 Good manner KF94 口罩。

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善華藥業表示，韓國 Good manner KF94 高防口罩最新到貨，KF94 檢測標準相當於 N95，所以 KF94 適合給高危人群或高危地點使用。

▲ Good manner KF94 高防口罩

Good manner 口罩規格

-KF94 標準

-成人

-白色

-獨立包裝

-通過韓國 食品藥品管理 認證

-韓國製造

售價:每片 $9（散賣單片）

一盒50片$400 (平均 $8 片)

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▲ Good manner KF94 高防口罩已到貨

口罩購買方法:

1.Whatsapp 5604 5066 訂購(按此)

2.到店購買 (已有現貨)

地址:元朗壽富街7號地下

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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