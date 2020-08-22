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韓製 Good manner KF94 高防口罩 最平$8 個

行內熱話 21:29 2020/08/22

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藥房善華藥業在 FB 表示，正發售  Good manner KF94 口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

善華藥業表示，韓國  Good manner KF94 高防口罩最新到貨，KF94 檢測標準相當於 N95，所以 KF94 適合給高危人群或高危地點使用。 

Good manner KF94 高防口罩

Good manner 口罩規格

-KF94 標準
-成人
-白色
-獨立包裝
-通過韓國 食品藥品管理 認證
-韓國製造

售價:每片 $9（散賣單片）
      一盒50片$400 (平均 $8 片)

【其他內容】 【$1個Lv2】香港製造 Asia Mask Level 2 口罩 華潤堂平賣$50/50個起

Good manner KF94 高防口罩已到貨

 口罩購買方法:

1.Whatsapp  5604 5066 訂購(按此)
2.到店購買 (已有現貨)

地址:元朗壽富街7號地下

【其他內容】  理的香港製造Level 3口罩有現貨賣! 百貨店售$150/50個

【其他內容】  【附購買詳情】一包齊5色!日本J&C COLORMASK 獨立包裝售$29.9/10個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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