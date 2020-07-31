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日本超型格發光電競口罩! 7 色 LED 可變色發光 10 小時

行內熱話 01:15 2020/07/31

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新冠肺炎疫情持續，口罩變成生活所需。然而口罩的款式大同小異，不少口罩廠商都開始推出特別的花紋口罩，希望突圍而出。那大家又見過能夠閃爍發光的「電競口罩」嗎？原來戴口罩都好可以好型好潮！ 

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日本 SPEC  Computer 近日推出一款名為「illumi-ON イルミオン」的發光口罩。口罩分為黑色跟白色，上面各自搭載了 7 色 LED 燈條，能夠以單色或 7 色展示出來，官方表示口罩還能提供多種閃爍模式，適合在演唱會、電鏡會場、派對等地方使用。

「illumi-ON イルミオン」的右方有一個 USB 插口，充滿電能發光 7.5 至 10 小時，而耳帶亦採用伸縮繩，適合不同臉型人士佩戴。這款電鏡口罩售價為 2,970 円（約 HK$219）一個。值得注意的是，口罩有附上一塊 PM2.0 隔芯，但官方就強調這並不是醫用口罩，並不能阻隔病毒呢！

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日本發光電競口罩可變色

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兩種面料選擇。

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 梁綺文

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