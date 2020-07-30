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【附購買方法】一盒齊10種色彩口罩! Family Mask推V99十彩繽Fun港產口罩 售$118/50個

行內熱話 21:39 2020/07/30

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愛的家 Family Mask 剛在 FB 表示，即時推出最新的 V99「十彩繽Fun」口罩。V99「十彩繽Fun」口罩特點是一盒有齊十隻顏色的口罩，不用大家四出搵色!

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次愛的家推出的口罩，是香港製造的 V99「十彩繽Fun」口罩，一盒有齊十隻靚麗的顏色，配上同色系的耳帶，特別吸引。口罩提供 BFE/PFE > 99%過 濾，達歐盟EN14683 type IIR 和 ASTM Level 1 標準。

愛的家十彩繽FUN V99 口罩

【其他內容】 【港料港製】香港熔噴工廠自家製口罩!HKMB Level 3 水平獨立包裝只售$68/30個

十彩繽Fun口罩內含的顏色，包括:蜜桃粉紅、薰衣草、日光黃、青草綠、天空藍、活力橙、夢幻紫、薄荷綠、 BB粉和胭脂紅。

十彩繽Fun售價:$118/50個 (每色 5 個)

廠方指，由即日起可自以下途徑購買：
1.愛的家官方網店  (按此)
2.卓悅 Bonjour全線分店

愛的家十彩繽FUN V99 口罩

【其他內容】  日本城推自家香港製造口罩 Smile 365 ! BFE/PFE 99% 售 $55/30個 有現貨

【其他內容】 VFE/PFE/BFE >99% 日本 BMC 口罩 售 $19.9/5個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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