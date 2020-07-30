  • 29°C
香港時間 : 2020731日 (五) 01:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】零售寒冬中藥銷貨價值跌　中醫「受惠」疫情診所入反升5成

業界頭條 20:41 2020/07/30

分享：

香港新冠肺炎疫情反覆，遊客止步加上香港本地人外出消費意慾大減，零售業經營雪上加霜。政府統計處公布 2020 年 6 月零售業銷貨額數據估計，其中中藥類別零售商的銷貨價值下跌 29%，但對中醫診症服務生意影響似乎有限。有中醫診所表示營業額近兩月升 50%，估計市民為保健多了到診所，取藥日數亦增加，間接令中醫診所「受惠」。

寸心中醫兼太昊堂診所創辦人中醫張瑩表示，診所 6 至 7 月營業額上年同期升 50%，雖然仍未收支平衡，但跟另一診所收入『拉上補下』，整體盈利仍是正數。她解釋，疫情下「熟客」反而更頻密到診所，期望增強個人抵抗力對付新冠肺炎，每次問診亦會增加取藥日數，故收入上升；但部分治療因病毒傳播風險而暫停（如：針灸）。

【相關文章】熱門景點捱不過疫情　京都大阪近半年名店紛停業

【相關文章】零售業資助計劃逾9萬宗申請　逾6萬商戶獲通知書批出約35億元資助

太昊堂診所早前推出「企業中醫到診服務」，逾 15 間企業加入。張瑩指，原本打算藉到診服務拓展業務，但受新冠肺炎疫情下政府呼籲在家工作（home office），公司於 7 月底至 8 月初暫停或延遲到診服務，需求大跌下，診所增聘人手計劃亦需押後。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】一條龍海味店疫情下照常營業　控制產量減成本望 「鹹魚翻生」
2020/07/30
【疫市營商】一條龍海味店疫情下照常營業　控制產量減成本望 「鹹魚翻生」
【疫市營商】保就業計劃幫老闆還是員工？邵家輝：零售美容已到懸崖邊只能信政府紓困
2020/07/28
【疫市營商】保就業計劃幫老闆還是員工？邵家輝：零售美容已到懸崖邊只能信政府紓困
【疫市營商】無遊客生意雪上加霜　刀具店：業主應取消底租半年
2020/07/29
【疫市營商】無遊客生意雪上加霜　刀具店：業主應取消底租半年
診所 市場拓展 零售業銷貨額 中醫 在家工作 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

日本城推自家香港製造口罩 Smile 365 ! BFE/PFE 99% 售 $55/30個 有現貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹