【疫市營商】零售寒冬中藥銷貨價值跌　中醫「受惠」疫情診所入反升5成

香港新冠肺炎疫情反覆，遊客止步加上香港本地人外出消費意慾大減，零售業經營雪上加霜。政府統計處公布 2020 年 6 月零售業銷貨額數據估計，其中中藥類別零售商的銷貨價值下跌 29%，但對中醫診症服務生意影響似乎有限。有中醫診所表示營業額近兩月升 50%，估計市民為保健多了到診所，取藥日數亦增加，間接令中醫診所「受惠」。

寸心中醫兼太昊堂診所創辦人中醫張瑩表示，診所 6 至 7 月營業額上年同期升 50%，雖然仍未收支平衡，但跟另一診所收入『拉上補下』，整體盈利仍是正數。她解釋，疫情下「熟客」反而更頻密到診所，期望增強個人抵抗力對付新冠肺炎，每次問診亦會增加取藥日數，故收入上升；但部分治療因病毒傳播風險而暫停（如：針灸）。

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太昊堂診所早前推出「企業中醫到診服務」，逾 15 間企業加入。張瑩指，原本打算藉到診服務拓展業務，但受新冠肺炎疫情下政府呼籲在家工作（home office），公司於 7 月底至 8 月初暫停或延遲到診服務，需求大跌下，診所增聘人手計劃亦需押後。

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