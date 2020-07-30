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日本 YOKOISADA Surgical Mask YS Level 2口罩 現貨售$158/50個

行內熱話 19:25 2020/07/30

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天力藥房正在 FB 表示，日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 口罩已到貨。  

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

這款日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 口罩是近日用戶熱捧的口罩之一，它雖在菲律賓生産，但其品質出色，獲不少用戶支持。YOKOISADA Surgical Mask YS  口罩達 Level 2 口水平，提供 BFE > 99%、VFE> 99% 和 PFE> 99%防護，適合現時香港疫情環境使用。 

【其他內容】 【港料港製】香港熔噴工廠自家製口罩!HKMB Level 3 水平獨立包裝只售$68/30個

日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 口罩到貨

YS 口罩規格

-Level 2
-ＰＦＥ（微粒子濾過効率）99％
-ＶＦＥ（Virus 飛沫濾過効率）99％
-ＢＦＥ（Bacteria 濾過効率）99％
-尺寸成人90mmx175mm

售價$158/50個 

日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 口罩規格

地址:東大街118-124號地下c3-c5鋪  查詢:2967 8804

【其他內容】  日本城推自家香港製造口罩 Smile 365 ! BFE/PFE 99% 售 $55/30個 有現貨

【其他內容】 VFE/PFE/BFE >99% 日本 BMC 口罩 售 $19.9/5個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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