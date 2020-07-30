日本 YOKOISADA Surgical Mask YS Level 2口罩 現貨售$158/50個

天力藥房正在 FB 表示，日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 口罩已到貨。

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這款日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 口罩是近日用戶熱捧的口罩之一，它雖在菲律賓生産，但其品質出色，獲不少用戶支持。YOKOISADA Surgical Mask YS 口罩達 Level 2 口水平，提供 BFE > 99%、VFE> 99% 和 PFE> 99%防護，適合現時香港疫情環境使用。

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▲ 日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 口罩到貨

YS 口罩規格



-Level 2

-ＰＦＥ（微粒子濾過効率）99％

-ＶＦＥ（Virus 飛沫濾過効率）99％

-ＢＦＥ（Bacteria 濾過効率）99％

-尺寸成人90mmx175mm

售價$158/50個

▲ 日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 口罩規格

地址:東大街118-124號地下c3-c5鋪 查詢:2967 8804

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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