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日本城推自家香港製造口罩 Smile 365 ! BFE/PFE 99% 售 $55/30個 有現貨

業界頭條 18:48 2020/07/30

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日本城早前已表示會推出香港製造口罩，最近終於有新消息。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

日本城認為香港需要有本土、自家生產的口罩，才能確保貨源，做到自給自足。因此決心於香港自設口罩廠房，經過半年的嚴謹籌備，正式推出首批自家製口罩「Smile365」。一盒30片，每5片獨立包裝，每包均印上生產日期，確保衛生品質。 

Smile365 口罩以三層防護製成，提供 99%過濾效率，舒適富彈性掛耳帶，塑料加雙銅條設計鼻樑條。外層布料以防水無紡布，阻擋外來飛沫及塵埃；中層採用高規格 99% 過濾效率熔噴布，有效阻擋細菌；內層柔軟舒適，口罩品質符合國際衛生標準，熔噴布標準認證由供應商提供，通過 BFE 及 PFE 過濾效率測試≥99%。物料優質舒適。整個口罩正在申請 ASTM F2100 認證 。售價方面，Smile365 一盒售 $59/30片，兩盒 $110，即平均一盒 $55。

日本城口罩生產線

【其他內容】 【港料港製】香港熔噴工廠自家製口罩!HKMB Level 3 水平獨立包裝只售$68/30個

Smile365 口罩規格
-三層掛耳式口罩 （白色）
-BFE ＆ PFE  ≥ 99%
-尺寸17.5 x 9.5 cm （成人尺寸）
-1盒30片（每5片獨立包裝，共6包）
-香港製造
-售價 $59（30片）

日本城 Smile 365口罩

口罩發售詳情

預購日期：2020年7月31日(星期五)
預購時期：上午10時正，開始接受預購
預購方法: 於全線香港日本城、生活提案、多來買分店及日本城網店www.jhceshop.com同步公開接受預購；每人限購2盒
限定預購優惠 :  $59/盒； $110/2盒
預購數量：共約7,800盒
網店預購之口罩於8月5日至10日取貨
門市預購之口罩於8月11日起取貨
同日於70間香港日本城分店共約1,680盒現貨發售

日本城 Smile 365口罩以每5片獨立包裝

【其他內容】 【香港製造】HK-M 型格花紋口罩 周五正式發售 並加推三大優惠

【其他內容】 VFE/PFE/BFE >99% 日本 BMC 口罩 售 $19.9/5個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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