【零售冰封】眼鏡零售6月收入跌逾3成　銅鑼灣樓上鋪：盡快控制疫情免經營惡性循環

新冠肺炎疫情重創香港各行各業，如本地眼鏡零售營業額 6 月便比去年同期劇跌 3 成。有店舖東主指零售業氣氛變差，惡性循環下近乎所有本港行業皆陷入谷底。

統計處公布香港 6 月份零售業銷貨額數字，2020 年 6 月的零售業總銷貨價值臨時估計為港幣 265 億元，較去年同月跌 24.8%，有多個行業類別錄得跌幅，包括食品、酒類飲品及煙草下跌 13.2 %、服裝下跌 38.8 %，眼鏡店下跌 32.5% 等等。

【相關文章】烈日即變水銀鏡 手工眼鏡樓上鋪靠熟客抗疫市

銅鑼灣樓上眼鏡店 Project Eyewear 創辦人 Alfred Lai 嘆近期生意極差，一星期只有兩、3 張單。他說：「近月（生意）都是這樣。零售業的環境變差，自然會連帶影響到我們。畢竟很少人會特意過來配眼鏡，客戶多數來銅鑼灣購物、吃飯時才順路上來消費，人流少等於直接少了生意。」

Alfred 表示，銅鑼灣現時已有大量店舖結業，飲食、購物的吸引力銳減，人流因而減少；惡性循環下眼鏡店生意亦一落千丈。他嘆道，現在惟有寄望新冠肺炎疫情盡快過去，銅鑼灣回復暢旺，才能長遠解決問題。

【相關文章】酒吧街餐廳禁堂食令緊急轉陣 轉賣手工啤撐過疫市

▲ 「Project Eyewear」創辦人 Alfred Lai 。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ