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【疫市營商】中國客「爆買」不再！日本老牌免稅店Laox關一半分店撤出九州及沖繩

業界頭條 22:57 2020/08/01

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在新冠肺炎疫情下，日本 5 月份旅客入境人數再創新低，只有 1,700 人，較去年同期減少 99.9%。嚴重打擊服務遊客的商業；最新受害者是曾被中國旅客「爆買」的免稅店 Laox，宣布撤出九州和沖繩地區，並關閉一半分店。

免稅品銷售額大跌 公司高層主動減薪

Laox 在 2 月時已近乎全線休業，到 2 月中旬，公司向全體員工推出自主辭職的計劃，同時決定不再與合約即將到期的 300 名員工續約。至於公司董事長兼總經理羅怡文、董事兼企業業務總監若林孝太郎也宣布兩人會在 3 月份自行減薪。據日本百貨商店與旅遊促進委員會數據顯示，6 月日本免稅品的銷售額比去年同期大跌 90.5%。

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品牌多次轉型 最終面向本地客

Laox 原本是老牌家電零售商，但在 2009 年被中國蘇寧易購收購後，轉型為面向中國遊客的免稅店。在 2014 年中國赴日旅客人次創新高，同時令 Laox 成為日本最大的綜合免稅家電零售企業，當時品牌更在分店派駐會說中文的員工為遊客服務。但隨著中國旅客「爆買」的光境不再，Laox 在 2016 年關閉東京銀座總店。現時品牌亦再次轉型，變成針對 20 至 30 歲日本年輕女性、本地顧客的百貨店。

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Photo：Laox

撰文 : 廖淑瑩

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