【疫市營商】中國客「爆買」不再！日本老牌免稅店Laox關一半分店撤出九州及沖繩

在新冠肺炎疫情下，日本 5 月份旅客入境人數再創新低，只有 1,700 人，較去年同期減少 99.9%。嚴重打擊服務遊客的商業；最新受害者是曾被中國旅客「爆買」的免稅店 Laox，宣布撤出九州和沖繩地區，並關閉一半分店。

免稅品銷售額大跌 公司高層主動減薪

Laox 在 2 月時已近乎全線休業，到 2 月中旬，公司向全體員工推出自主辭職的計劃，同時 決定不再與合約即將到期的 300 名員工續約。至於公司董事長兼總經理羅怡文、董事兼企業業務總監若林孝太郎也宣布兩人會在 3 月份自行減薪。據 日本百貨商店與旅遊促進委員會數據顯示，6 月日本免稅品的銷售額比去年同期大跌 90.5%。

【相關文章】旅遊無期兼推禁足令？民宿推網上「虛擬」住宿自救兼止旅行癮

【相關文章】訪日旅客跌近零 轉戰天貓賣貴價茶具・租借高檔餐具家中享美食

品牌多次轉型 最終面向本地客

Laox 原本是老牌家電零售商，但在 2009 年被中國蘇寧易購收購後，轉型為面向中國遊客的免稅店。在 2014 年中國赴日旅客人次創新高，同時令 Laox 成為日本最大 的綜合免稅家電零售企業，當時品牌更在分店派駐會說中文的員工為遊客服務 。但隨著中國旅客「爆買」的光境不再，Laox 在 2016 年關閉東京銀座總店。現時品牌亦再次轉型，變成針對 20 至 30 歲日本年輕女性、本地顧客的百貨店。

【相關文章】毋須靠中國客轉攻年輕人市場 日本旅遊界跨行業結盟拓國內旅遊博反彈

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

Photo：Laox