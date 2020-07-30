Aeon 快閃發售兩款日本口罩! 企鵝仔/Fitty 口罩售$26.9包起

有網民表示，今日下午在將軍澳廣場 Aeon 超市，發現有 2 款口罩正在發售。

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網民在 FB 群組報料，將軍澳廣場 Aeon 超市正在發售 Fitty 7 個裝口罩和絕跡多時的日本製企鵝仔 5 個裝小尺寸口罩。前者售價 $26.9，後者售 $35，每人限買3包。照現場照片看，上架數量不多，相信很快售罄(更新:16:30有補貨)。亦未知其他 Aeon 分店會否到貨，大家行開 Aeon 時可留意一下。

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▲ 將軍澳廣場 Aeon 超市有 2 款日本口罩發售。(網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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