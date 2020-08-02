  • 26°C
香港時間 : 2020803日 (一) 05:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】東奧延辦住宿預訂取消　Airbnb轉辦網上奧運體驗活動救收入

商管策略 15:08 2020/08/02

分享：

原本在今年 7 月舉行的東京奧運，因新冠肺炎疫情關係，賽事延期至 2021 年，甚至有機會取消。作為奧運會的贊助商之一的 Airbnb ，早前推出網上奧運會體驗活動，以彌補公司的損失。

彌補東奧延期損失

Airbnb 將推出 100 多項由全球奧運、殘奧和難民運動員主持的上體驗活動，現已開放預訂，運動員可透過這些活動獲得收入。Airbnb 是東京奧運會的贊助商之一，但賽事復辦無期，無疑會影響其市場效益。品牌網希望通過上奧運體驗活動，獲得一定的品牌效應，從而彌補部分損失。

【相關文章】奧運延期問題浮現 周邊產品生產商繼續接單

Airbnb將推出100多項線上體驗活動，現已開放預訂，運動員可透過這些活動獲得收入

【相關文章】毋須靠中國客轉攻年輕人市場　日本旅遊界跨行業結盟拓國內旅遊博反彈

東奧相關住宿被取消 料損失3.2億美元

去年 11 月，Airbnb 宣布跟國際奧委員會簽署協議，由 2020 年至 2028 年為奧運會提供支持，同時在未來 9 年的奧運賽事、殘奧會及青奧會賽中獲得市場營銷權益。此外，若奧運能如期舉行，Airbnb 還可以為前往日本的旅客提供住宿，從而擴大品牌在日本住宿市場的佔有率。

不過，現時奧運延後 1 年舉行，大量住宿預訂已取消，對旅遊零售界打擊深遠。《華爾街日報》估計，從今年初至 9 月，Airbnb 因奧運會取消面臨的損失約 3.2 億美元。

【相關文章】Airbnb 贊助東京奧運 真幫到生意兼增運動員收入？

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：Pixels

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】旅遊無期兼推禁足令？民宿推網上「虛擬」住宿自救兼止旅行癮
2020/07/24
【疫市營商】旅遊無期兼推禁足令？民宿推網上「虛擬」住宿自救兼止旅行癮
【SME學堂】MUJI美國申請破產無阻發展　郊區開店妥善配套振興地區經濟
2020/07/24
【SME學堂】MUJI美國申請破產無阻發展　郊區開店妥善配套振興地區經濟
商業營銷 市場拓展 運動 疫情 東京 Airbnb 奧運會

下一篇文章

【疫市營商】抗疫用品新商機　口罩配港產風扇配件增舒適度【附購買連結】
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹