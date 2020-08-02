【疫市營商】東奧延辦住宿預訂取消　Airbnb轉辦網上奧運體驗活動救收入

原本在今年 7 月舉行的東京奧運，因新冠肺炎疫情關係，賽事延期至 2021 年，甚至有機會取消。作為奧運會的贊助商之一的 Airbnb ，早前推出網上奧運會體驗活動，以彌補公司的損失。

彌補東奧延期損失

Airbnb 將推出 100 多項由全球奧運、殘奧和難民運動員主持的 網 上體驗活動，現已開放預訂，運動員可透過這些活動獲得收入。 Airbnb 是東京奧運會的贊助商之一，但賽事復辦無期，無疑會影響其市場效益。品牌網希望通過上奧運體驗活動，獲得一定的品牌效應，從而彌補部分損失。

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▲ Airbnb將推出100多項線上體驗活動，現已開放預訂，運動員可透過這些活動獲得收入

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東奧相關住宿被取消 料損失3.2億美元

去年 11 月，Airbnb 宣布跟國際奧委員會簽署協議，由 2020 年至 2028 年為奧運會提供支持，同時在未來 9 年的奧運賽事、殘奧會及青奧會賽中獲得市場營銷權益。此外，若奧運能如期舉行，Airbnb 還可以為前往日本的旅客提供住宿，從而擴大品牌在日本住宿市場的佔有率。

不過，現時 奧運延後 1 年舉行，大量住宿預訂已取消，對旅遊零售界打擊深遠。《華爾街日報》估計，從今年初至 9 月，Airbnb 因奧運會取消面臨的損失約 3.2 億美元。

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