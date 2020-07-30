  • 34°C
香港時間 : 2020730日 (四) 16:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【香港疫情】東主嘆禁堂食令又改無所適從　有食肆乾脆停業見步行步

業界頭條 15:22 2020/07/30

分享：

新冠肺炎肆虐，政府日前勒令食肆全日禁止堂食，措施實行一日後全城怨聲載道，今日又「從善如流」宣布放寬限制只禁晚市堂食。有食店坦言，朝令夕改人無所適從，盼推動政策前能給予更多時間中小企適應。

「樂湯雞麵館」在佐敦、太子、銅鑼灣皆有分店，店主 Tania Tam 坦言，禁堂食令一出生意大跌 9 成：「單靠外賣根本無法保住生意。現在我們都開始安排員工輪流上班，店舖只留兩個廚房一個樓面，又由於只做外賣，洗碗姐姐現在都放無薪假了。畢竟餐廳沒堂食好多人都會覺得太麻煩乾脆帶飯，公司近期又因應新冠肺炎疫情安排員工在家工作，街上人流變少對我們好大影響，附近不少食肆乾脆關門休業。我們現在也是見步行步。」

【相關文章】政府正式取消全日禁堂食措施 明天恢復早餐中飯下午茶堂食

【相關文章】酒吧街餐廳禁堂食令緊急轉陣　轉賣手工啤撐過疫市

Tania 表示暫時不會考慮休業，畢竟需先考慮員工生計；面對政府頻密修改政策，她說：「我亦明白政府改規例是想香港渡過今次難關，尤其見到天天確診數字上升又有大量確診者找不到源頭，總要找方法解決。但現時政策真的推行得太快，我們好難適應，最少都應該有時間我們準備，現在多多少少都覺得有點無所適從。」

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

撰文 : 陳文政

相關文章

【疫市營商】麵館銅鑼灣逆市擴張　主打雞料理分眾策略攻OL客
2020/06/18
【疫市營商】麵館銅鑼灣逆市擴張　主打雞料理分眾策略攻OL客
【零售重創】熱門景點捱不過疫情　京都大阪近半年名店紛停業
今日
【零售重創】熱門景點捱不過疫情　京都大阪近半年名店紛停業
疫情 商業營銷 零售 在家工作 餐廳 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【零售重創】熱門景點捱不過疫情　京都大阪近半年名店紛停業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹