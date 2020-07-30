【香港疫情】東主嘆禁堂食令又改無所適從　有食肆乾脆停業見步行步

新冠肺炎肆虐，政府日前勒令食肆全日禁止堂食，措施實行一日後全城怨聲載道，今日又「從善如流」宣布放寬限制只禁晚市堂食。有食店坦言，朝令夕改人無所適從，盼推動政策前能給予更多時間中小企適應。

「樂湯雞麵館」在佐敦、太子、銅鑼灣皆有分店，店主 Tania Tam 坦言，禁堂食令一出生意大跌 9 成：「單靠外賣根本無法保住生意。現在我們都開始安排員工輪流上班，店舖只留兩個廚房一個樓面，又由於只做外賣，洗碗姐姐現在都放無薪假了。畢竟餐廳沒堂食好多人都會覺得太麻煩乾脆帶飯，公司近期又因應新冠肺炎疫情安排員工在家工作，街上人流變少對我們好大影響，附近不少食肆乾脆關門休業。我們現在也是見步行步。」

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Tania 表示暫時不會考慮休業，畢竟需先考慮員工生計；面對政府頻密修改政策，她說：「我亦明白政府改規例是想香港渡過今次難關，尤其見到天天確診數字上升又有大量確診者找不到源頭，總要找方法解決。但現時政策真的推行得太快，我們好難適應，最少都應該有時間我們準備，現在多多少少都覺得有點無所適從。」

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