政府正式取消全日禁堂食措施 明天恢復早餐中飯下午茶堂食

政府今日（七月三十日）表示，政府在檢視餐飲業務昨日實施全日暫停堂食措施的實際情況後，明白該措施對上班僱員帶來的不便和困難。因此，政府決定由明日（七月三十一日）起，餐飲業務可恢復提供日間（即由上午五時至下午五時五十九分）堂食服務，但鑑於疫情嚴峻及考慮到進食時不佩戴口罩所帶來較高的感染風險，餐飲業務處所內的堂食安排必須採取更嚴謹的防疫措施如下：

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（一）餐飲處所內的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得有多於二人同坐一桌。



（二）任何餐飲處所內的桌子擺放布局，須確保任何兩張可供顧客使用或顧客正在使用的桌子之間，至少有1.5米距離，或設有隔板作出有效分隔。



（三）純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類（《應課稅品條例》（第109章）第53（1）條所界定者），供人就地享用的處所（一般稱為酒吧或酒館），必須關閉。餐飲業務處所内有純粹或主要用作售賣或供應上述酒類供人就地享用的範圍必須關閉。



（四）在餐飲處所內不得進行現場表演及跳舞，並暫停餐飲處所的卡拉OK活動及麻將天九活動。繼續維持就餐飲業務處所的其他規定及限制，包括處所內人士除飲食外必須一直佩戴口罩、為進入處所的人士量度體溫、提供消毒潔手液等。



至於每天下午六時起至翌日早上四時五十九分的時段內，除特定處所外，餐飲業務負責人須停止售賣或供應供在有關業務的處所內進食或飲用的食物或飲品；及如該業務在某處所（或某處所的部分範圍）售賣或供應食物或飲品，供在該處所內進食或飲用，餐飲業務負責人須關閉該處所或該範圍（視屬何情況而定）。受影響處所將可在此時段繼續以外賣及外送方式售賣或供應食物及／或飲品。

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