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BFE/PFE/VFE 99%! 日本Fuji 女士小顏抗菌口罩 卓悅售$16.9/5個

行內熱話 13:43 2020/07/30

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卓悅表示，即時發售日本直送、貨真價實的日本Fuji三層不織布(女士小顏)高防護抗菌口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

店方指，日本大牌Fuji口罩再度返貨，全線卓悅分店已到貨發售 。

【其他內容】 【港料港製】香港熔噴工廠自家製口罩!HKMB Level 3 水平獨立包裝只售$68/30個

Fuji三層口罩規格

-日本大牌，原裝日本進口
- 145 x 90mm，小顏尺寸
- 三層構造
- BFE、PFE、VFE 平均值達99%
- PM2.5高性能過濾值
- 有效阻隔花粉、飛沫、微生物及病毒
- 柔軟耳繩設計，長時間配戴舒適無痛感
-5 個

售價$16.9/包 (建議價$49)
每人每日限買10包 

日本Fuji 女士小顏抗菌口罩

【其他內容】 【香港製造】HK-M 型格花紋口罩 周五正式發售 並加推三大優惠

【其他內容】 VFE/PFE/BFE >99% 日本 BMC 口罩 售 $19.9/5個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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