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萬寧門市今日大貨到!? 萬寧Level 2 口罩售$113/50個 仲送現金券

行內熱話 13:19 2020/07/30

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今日除屈臣氏口罩，其實有多間萬寧分店皆有萬寧牌 Level 2口罩賣，而且貨量頗充足。 

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由今日中午開始，有多間萬寧分店開始發售萬寧牌 Level 2口罩。有網民在 FB 群組報料，包括:油塘油麗、銅鑼灣軒尼詩道388號、坪石、將軍澳中心、上海街388號、新蒲崗康強街、小西灣藍灣廣場和紅磡廣場等分店均有萬寧 Level 2 成人口罩到貨。不少分店在下午一時左右仍有貨出售。今日購買萬寧牌 Level 2口罩，亦有 $20 萬寧牌現金券送。

萬寧 Level 2 口罩的規格資料，可按此瀏覽

多間萬寧分店有萬寧牌 Level 2口罩發售(網民圖片)

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多間萬寧分店有萬寧牌 Level 2口罩發售(網民圖片)

  照以往經驗，由於各萬寧門市的口罩返貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去查看有否到貨，以免撲空。

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多間萬寧分店有萬寧牌 Level 2口罩發售(網民圖片)

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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