【禁堂食令又改】消息指政府明起恢復早餐及午市堂食 惟限一枱兩人 餐廳指擾民

政府實施食肆全日禁堂食下，弄得一眾打工仔「無啖好食」要在街邊進食。有見及此，有消息指政府決定明日起重新開放早餐及午市堂食，但就限制一枱兩人，食肆入座人數設上限，最多為座位總數的五成。預料政府將在稍後時間公布有關措施。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

有餐廳知道有機會有新安排時表示歡迎，但政府政稍時常更改，直言十分擾民。

【其他內容】 【香港製造】HK-M 型格花紋口罩 周五正式發售 並加推三大優惠

【其他內容】 VFE/PFE/BFE >99% 日本 BMC 口罩 售 $19.9/5個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l