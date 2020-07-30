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【禁堂食令又改】消息指政府明起恢復早餐及午市堂食 惟限一枱兩人 餐廳指擾民

行內熱話 12:56 2020/07/30

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政府實施食肆全日禁堂食下，弄得一眾打工仔「無啖好食」要在街邊進食。有見及此，有消息指政府決定明日起重新開放早餐及午市堂食，但就限制一枱兩人，食肆入座人數設上限，最多為座位總數的五成。預料政府將在稍後時間公布有關措施。

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有餐廳知道有機會有新安排時表示歡迎，但政府政稍時常更改，直言十分擾民。

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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