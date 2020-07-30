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【零售重創】熱門景點捱不過疫情　京都大阪近半年名店紛停業

業界頭條 10:33 2020/07/30

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新冠肺炎疫情導致旅客無法出國旅遊，對旅遊景點生意影響可想而知。每年吸引不少遊客到訪的日本關西地區，近半年已有不少店舖停業，當中有開業近百年的老店受疫情影響被迫停業。

雜貨店、百貨公司宣布退場

東急手創 (東急HANDS) 心齋橋店亦傳出結業，店舖在 1999 年開幕，其位於大阪最熱鬧的心齋橋商圈，是旅客必到的「血拼」地點。店舖在 7 月 17 日宣布搬遷，而原店將在 9 月結束營業，不過公司目前仍未公布新店位置和規模。

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TOKYU HANDS心齋橋店將在9月結束營業

百年河豚料理店結業

自 1920 年開業的河豚料理店「づぼらや」，今年正值開業 100 周年，當中店舖前的大河豚裝飾更是大阪街頭的代表景點之一。店舖在今年 4 月起便受到疫情影響而被迫歇業，原訂在 6 月 15 日復業，卻在 6 月 11 日傳出停業消息。店家表示經營狀況原本就問題，因此才決定結業，而店舖位於通天閣的「新世界本店」以及位於難波道頓堀兩間分店都正式關閉。

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京都丸井在5月12日起正式結束營業

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位於京都四條河原町商圈的百貨公司「京都丸井」，近年因附近有高島屋、大丸等大型百貨進駐，競爭激烈，加上店舖租約到期，原本預計在今年 5 月底將結業。但受新冠肺炎疫情影響，公司早在 4 月便開始暫停營業，之後公司宣布在 5 月 12 日起正式結束營業，從河原町商業區退場。

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Photo：時事通信トレンドニュース、京都市旅遊指南官網、SEMBA NAVI

撰文 : 廖淑瑩

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