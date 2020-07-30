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【疫市營商】一條龍海味店疫情下照常營業　控制產量減成本望 「鹹魚翻生」

商管策略 13:36 2020/07/30

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新冠肺炎疫情下部分商鋪暫停營業，節省水電媒管等成本，部分則攻網銷開源幫補一下，但並非行行能轉身。有專營海味乾貨店舖指，疫情下來貨魚類產量也減少，惟有自行控制鹹魚產量，照常營業守住望「鹹魚翻生」。

專營鹹魚海味零售及貿易的「合利號」經營逾 60 年，疫情下繼續全年無休營業，合利號負責人區振鵬表示，本地鹹魚種類不多，故「黃腳鱲」和「馬友」等鹹魚主要來自孟加拉進口；由於從事鹹魚製作行業是所剩無幾，合利號是一條龍服務，70 多年已在孟加拉設廠生產、入口至批發全部一手包辦。

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合利號負責人區振鵬

「始終要打開門才有生意，反正我們不知道有沒有人來。」

區振鵬解釋，鹹魚是傳統伴飯之選，已移居英國、澳洲及加拿大等地的老一輩港人對鹹魚「情有獨鍾」，回港時會特地到合利買鹹魚，且購買量數頗多；惟新冠肺炎疫情大流行實施出入境管制措施，遊客止步加上這批「老港人」未能回港購物，生意跌近 5 成。

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此外，實施出入境管制措施對合利鹹魚貨運受影響？區振鵬稱貨運雖不受影響，但要遷就船期問題，故需控制鹹魚產量，因囤積貨多放進冷凍倉也計成本。他續指：「我們是自置物業經營壓力相對少，早前政府補貼 75% 電費，每個月節省約 3,000 港元，故政府小額資助多少能幫助減輕負擔。」

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除了鹹魚，「合利號」也有賣其他海味。

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撰文 : 鍾采餘

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