【香港製】醫護集團自家品牌 ASTM Level 2 口罩 現貨售$20/10個 不用預先付款

新都醫護集團表示，即日提供第三輪口罩認購活動。

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新都醫護表示，這批口罩由 Swisstech Group 負責生產，百份百香港製造。（Swisstech Group 瑞士億科有限公司的口罩生產線受政府「本地口罩生產資助計劃」資助。口罩更是

符合歐美醫用口罩標準，通過 ASTM F2100 Level 2 (二級防護標準)測試，並得到 EN14683 Type IIR(最高防護級別)認證，細菌及微粒子過濾效率(BFE/PFE)均超過 98％ 。口罩採用三層構造，防塵、防菌、防霧氣，外層防水。口罩售價為 $20/10個。

買家可選擇指定的自取點，當收到通知後前往購買口罩。

口罩訂購登記步驟



1. 進入 「預約認購口罩」版面 (按此)

2. 填妥網上表格

3. 登記後一個星期內會收到確認電郵通知

4. 於指定期限內到所選地址認購口罩即可

主辦方每個星期四會截止一次，星期五會寄出確認電郵通知。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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