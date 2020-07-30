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【附購買連結】Ω 型立體構造更透氣! 港牌 Gimans BFE/PFE/VFE 99% Level 3 口罩 新色即時開售

行內熱話 03:40 2020/07/30

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港牌 Gimans Care 的新色醫用口罩，已開始發售!

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Gimans Care 今次發售的口罩，同是 Level 3 水平口罩採用獨特「Ω 型」立體構造，讓口鼻與口罩間留有更多空間，確保口罩在炎熱的夏天亦能舒適佩戴。今次新增的口罩顏色為 summer green 夏日綠和 magenta 櫻桃紅。另外可加訂:

-成人白色，薰衣草，蜜柑橙，玫瑰粉紅，檸檬黃
-中童白色
-小童白色，薰衣草，蜜柑橙，玫瑰粉紅

彩色口罩的售價為 $158/50個。現時訂購口罩，最快下星期三即可出貨。

【其他內容】  【附購買連結】港產M Plus Mask 升呢 Level 3 高防口罩 售$60/30個起

港牌 Gimans Level 3 口罩

   口罩購買連結<< 

【其他內容】 【附購買連結】BFE/VFE>99%! 台製宏瑋醫療級TypeII彩虹口罩 售$79/50個

【其他內容】  【禁堂食令】附多區資料! 各場所免費開放作「飯堂」 有冷氣、有飲品、有口罩派!? 免費午飯地點一文盡睇 不斷更新

港牌 Gimans Level 3 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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