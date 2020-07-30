【港料港製】香港熔噴工廠自家製口罩!HKMB Level 3 水平獨立包裝只售$68/30個

香港口罩廠愈來愈多，但能自製熔噴布的廠商就不算多，香港熔噴工廠正是其一。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

香港熔噴工廠坐落於粉嶺全新興建之無塵室，其採用的是大型熔噴機械，直出噴頭成品達 1.6 米寬，熔噴機最高高度為 2.5 米。熔噴布生產力一天達至 2.5 噸，纖維細度最高可達 0.1 µm，其製造的熔噴布亦通過 CMA 檢定測試。廠方的口罩的質量亦有所保證，提供 PFE > 99%, BFE > 99%, DP < 3.1, 等同於 ASTM Level 3 及 EN14683 Level 2R 水平。

▲ 香港熔噴工廠

HKMB 口罩規格

-對微粒的過濾效率 PFE > 99%

-對細菌的過濾效率 BFE > 99%

-DP透氣度低於 4.5或以下

-等同於 ASTM Level 3 及 EN14683 Level 2R

-100%香港製造

-高透氣度

-一盒30個，獨立包裝



推廣價 : $68/盒

(建議零售價 : $98/盒)

付款後 10 個工作天內可取貨



運費價錢參考 (約)：

1-3 盒 $30

4-6 盒 $42

口罩購買連結<< (Inbox 廠方訂購)

【其他內容】 【附購買連結】港產M Plus Mask 升呢 Level 3 高防口罩 售$60/30個起

▲ HKMB Level 3口罩

▲ HKMB Level 3口罩

【其他內容】 【附購買連結】BFE/VFE>99%! 台製宏瑋醫療級TypeII彩虹口罩 售$79/50個

【其他內容】 【禁堂食令】附多區資料! 各場所免費開放作「飯堂」 有冷氣、有飲品、有口罩派!? 免費午飯地點一文盡睇 不斷更新

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l